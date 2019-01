Člověk versus zvíře

Na olympijských hrách obdivujeme lidské sportovce i výkony, které předvádějí. I když se nám stometrový sprint zaběhnutý pod 10 sekund nebo více než osmimetrový skok do dálky mohou zdát úžasné, není to nic proti tomu, co někteří zvířecí "atleti" předvádějí běžně a každý den. Kteří tvorové by tedy lidské sportovce strčili hravě "do kapsy" a v jakém sportovním odvětví je naopak právě člověk jedinečný? Nejen o tom se dozvíte více na přednášce Vladimíra Sochy na pobočce hradecké knihovny na Slezském předměstí od 17 hodin.