Co do jídelníčku dětí (ne) patří

Hradecká městská knihovna zve na přednášku od 17 hodin, která je vhodná pro všechny, kterým není jedno, jak se jejich děti stravují. Starostliví rodiče si lámou často hlavu, jestli se jejich dítě stravuje zdravě. Hodně protichůdných informací jim to komplikuje. Kolik a čeho by měly jíst děti od předškoláka po teenegera? Co opravdu nejíst? Jak je to ve školních jídelnách, kdo je kontroluje, jak zasáhnout do skladby jídel? Na workshopu s Pavlínou Žďárkovou dostanete odpovědi a jednoduché tipy, jak na dětskou výživu.