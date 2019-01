19. října Čokofest ve Futuru

Do hradeckého obchodního centra Futurum zamíří milovníci čokolády. Od pátku 19. do neděle 21. října 2018 se zde uskuteční Čokoládový festival s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Vstup je zdarma. Futurum Čokoládový festival 2018, pořádaný agenturou ChrisEvents, je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek. Návštěvníkům festival nabídne tři hlavní sekce a to kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty. prodejní stánky s degustacemi a čokoládovými specialitami a dětské tvořivé dílničky, umělecká vystoupení a workshopy.