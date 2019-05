ČRo Plus, veřejná debata - migrace, konec krize

Migrační krize skončila. V posledních dvou letech jsou podle dat OSN počty příchozích do Evropy nižší než v roce 2014, tedy před vypuknutím tzv. migrační krize. Je integrace imigrantů úspěšná? Jak migrace posledních let změnila a mění Evropu? O tom bude další veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Hosty budou spisovatelka Radka Denemarková, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl a Robert Stojanov z Mendelovy univerzity v Brně. Moderuje Michael Rozsypal. Přímý přenos vysílá ČRo Plus na rozhlasových vlnách a živý videopřenos na facebooku a webu. Diváci v sále se mohou nejen zapojit prostřednictvím dotazů, ale díky hlasování přímo během přenosu také ovlivní průběh debaty. Beseda se bude konat v prostorách hradecké studijní knihovny od 18:30 hodin.