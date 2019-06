Čtyřlístek

Dopolední představení hradeckého divadla pro děti a rodiče začne v 10 hodin. Historie legendárních čtyř kreslených přátel začala v roce 1969, kdy se v redakci nakladatelství Orbis objevil čtyřiadvacetiletý Jaroslav Němeček s prvním příběhem, nazvaným Vynález prof. Myšpulína. Původně vůbec nepočítal s tím, že by příhody Čtyřlístku mohly mít nějaké pokračování, ale velký zájem čtenářů si vynutil další díly. A od té doby se tento komiks stal naprosto zásadním průvodcem naším dětstvím nejen let sedmdesátých a osmdesátých. Představení Klicperova divadla je vhodné pro všechny generace diváků od 3 let.