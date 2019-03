Demagogie a demokracie

Královéhradecký kraj srdečně zve na přednášku pro veřejnost Patricie Roberts-Millerové na téma Demagogie & demokracie. Patricie Roberts-Millerová je profesorkou rétoriky a tvůrčího psaní a působí také jako ředitelka Univerzitního centra pro psaní na Univerzitě Texas v Austinu. Předmět demagogie učí od roku 2002 a je rovněž autorkou kritikou velmi kladně přijatých knížek Voices in the Wilderness, Delibarate Conflict a Fanatical Scheme. Přednáška bude tlumočená do českého jazyka a uskuteční se na Krajském úřadě v Hradci Králové od 18 hodin.