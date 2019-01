Den otevřených ateliérů v kraji

Jednodenní výtvarný festival, při kterém návštěvníci mohou zavítat do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů, řezbářů ale i designérů, odstartuje v sobotu. Akce má napomoci především prohloubení dialogu mezi umělci a širokou veřejností. U příležitosti letošního ročníku bude k dispozici mapa zúčastněných ateliérů a výtvarníků a kompletní katalog v elektronické verzi. Mapa otevřených ateliérů po celém Královéhradeckém kraji je k dispozici na webových stránkách organizace Impuls Hradec Králové. Do výzvy se přihlásili také umělecké školy nebo výtvarné spolky a seskupení, kteří se prezentují společně nebo tvoří ve sdílených prostorách a účast na festivalu je pro ně příležitostí, jak na svou tvorbu upozornit. Vedle umělců Královéhradeckého kraje se představí i jejich kolegové z okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, aby také na jeden červnový den otevřeli své ateliéry, dílny, zahrady, tvůrčí prostor nebo se prezentovali svými díly. Ateliéry budou v sobotu otevřené od 10 do 18 hodin.