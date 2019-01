Deskoviště slaví narozeniny

Do hradeckého deskoviště mohou milovníci her dorazit tradičně v jedenáct hodin, setkání však bude tentokrát výjimečné, jedinečné místo totiž slaví první narozeniny a slavit se bude až do půlnoci. Posláním Deskoviště je šířit osvětu v oblasti deskových her a poskytnout všem zájemcům z Hradce Králové a okolí prostor pro efektivní trávení volného času. Deskové hry umí člověka mnohému naučit a zároveň ho pobavit. kamarády a známé. Přijít může každý, zkušení ho zasvětí do tohoto zajímavého koníčku, kromě soboty je prostor otevřený vždy od 15:00.