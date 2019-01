Děti poznají moderní umění na výtvarných dílnách¶

Na letní výtvarné dílny s názvem Cestou necestou zaměřené na putování českým moderním uměním můžou 10. července dorazit děti do dvanácti let do hradecké Galerie moderního umění. Dvouhodinový program začne v deset dopoledne, děti do šesti let musí mít doprovod. Organizátoři doporučují vzít si pracovní oděv. Počet míst je omezený, podrobnosti o registraci jsou dostupné na webových stránkách galerie. Program se zopakuje ještě 12. a 13. července, vstupné pro děti činí 40 korun, dospělý doprovod se účastní zdarma. Další výtvarná dílna je plánovaná na 17. července, bude se týkat umělecké práce se světlem při výrobě fotografie.