Divadlo: S pydlou v zádech

Hra odehrávající se kdesi v rozpadlém království, jejíž děj se ztrácí a tu zase vynořuje jak ponorná řeka Punkva, hra která přímočaře neútočí na zažitá klišé, ale hra ve které si každý najde to své, hra ve které jde jen o to si pohrát, jen tak být a nechat se unášet klauniádou ansámblu této hry. A o čem že to tedy je ? O ničem, a právě proto o všem. Hrají Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult, Dagmar Schlehrová od 20 hodin v Lesním divadle Chlum.