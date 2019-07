Divadlo: Světlojed

Každý člověk skrývá ve svém nitru něco, co ho tíží. A když najde, co ho tíží, může z toho těžit. A každý takový člověk může zářit. Není však mnoho těch, kteří svou zář využijí. Svítí jen tak napůl. Přežívají. Ve skutečnosti je to sám život, ta tíha, kterou nemohou nést. No a pak jsou tu ti, kteří jim od té tíhy můžou pomoci. Zahalí je do tmy. Teprve ve tmě je vidět světlo. Divadelní představení Světlojed v podání Divadla Lůza se odehraje v pátek od 19 hodin v hradeckém Novém Adalbertinu.