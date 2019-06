Dny živé archeologie – Římané na okraji impéria

Naše území nikdy nebylo součástí Římské říše, přesto k nám římské legie několikrát vstoupily. Rádi byste se dozvěděli víc? Jste zváni do Archeoparku pravěku Všestary, v pátek od 16 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin. Těšit se můžete na setkání s legionáři, nahlédnete do legionářského tábora a vyzkoušíte si vojenskou výstroj a výzbroj. Ukázky a přednášky o životě římského vojáka. Zážitek budou mít i chuťové buňky, připravena bude ochutnávka římského vína a pečiva. Občerstvení „U Člunu” bude nabízet klobásy, domácí limonády a posezení s poslechem římské hudby.