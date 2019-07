Dny živé archeologie - Zručnost Keltů

Do pravěké Evropy Keltové přinesli řadu novinek. Jakých? To se dozvíte a uvidíte v Archeoparku Všestary. Připraven bude po celý víkend bohatý program pro celou rodinu. Komentovaná interaktivní projekce k tématu, setkání s Keltským válečníkem, redukce železné rudy v hutnické peci prováděná odborníky z Belgie a slévání bronzu prováděné belgickými odborníky. Dále pak ukázka výroby skleněných šperků, barvířství rostlinami, děti si vytvoří vlastní vzorníku.

A další aktivity, Archeopark bude otevřen v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.