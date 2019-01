Do Hradce zamíří loutkoherec

Na pohádkové divadelní představení mohou malí diváci s rodiči vyrazit v neděli 9. září do Adalbertina. Na programu je tentokrát od deseti hodin pohádka O zlaté rybce hraná loutkářem z pražského Dřevěného divadla. Kouzelný příběh vypráví o tom, jak se chudý rybář Giuseppe a jeho žena Margarita zapletou s kouzelnou rybkou a o tom, co z toho nakonec přes cesty chalupami, vilami, hrady a paláci vzejde. Budou potrestáni, nebo dojdou pochopení a moudrosti? To se diváci dozví až v závěru představení. Dřevěné divadlo je scénou jednoho herce, Jana Hrubce, absolventa oboru herectví na fakultě alternativního a loutkového divadla na DAMU.