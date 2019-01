Pokud máte rádi překvapení, běžte ve čtvrtek 31. května do hradeckého kina Bio Central na film naslepo. Do poslední chvíle nebudete vědět, na jaký film jste se vypravili. Předem za promítání nezaplatíte nic. Film oceníte až po projekci, a to podle toho, jak se vám líbil. Tentokrát film bude vhodný i pro anglicky mluvící. Naslepo začíná v 20.30 hodin.