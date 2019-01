Dodgeball můžou sportovci vyzkoušet ve Fly Zone Parku

Na neobvyklý turnaj v dodgeballu můžou dorazit všichni sportovní nadšenci a vyznavači neobvyklé zábavy ve čtvrtek v 18 hodin do hradeckého Fly Zone Parku. Soupeři se zde utkají při dvouhodinovém turnaji. Dodgeball je v češtině označován jako vybíjená, hra bude v tomto případě ozvláštněna samotným prostředím, které tvoří trampolíny. Přihlásit se můžou jednotlivci či celé týmy a to přes facebookové stránky akce. Vstupné je dobrovolné. Na vítěze čeká vždy malé překvapení a volný poukaz do Fly zone parku, kde si kromě trampolín můžou návštěvníci zkusit třeba slack line nebo horolezeckou stěnu, součástí areálu je také dětský koutek a kavárna.