Entrée k tanci

Festival taneční a pohybové tvorby v rámci Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha 2019 zve na představení v Hradci Králové v sále Filharmonie od 19 hodin. Dá se tak abstraktní umění, jako je tanec, vysvětlit? A dá se vysvětlit třeba rovnou tancem? Petra Tejnorová, režisérka, která setrvale překračuje žánry a ve své tvorbě hledá vždy to nejlepší médium na vystižení svého tématu, se spojila se skupinou VerTeDance - a vznikl "stručný manuál pro vystrašené diváky". Neboli pokus, jak těm, kteří se tance obávají, poskytnout "návod" na překonání strachů.

Ironie, s níž Petra Tejnorová (ostatně jako i skupina VerTeDance) ráda pracuje, se skrývá i v další vysvětlující větě anotace: "Několik lekcí o jednom ohroženém druhu." Bude to tedy dokument, bude to i osobní zpověď, ale bude to hlavně hra s divákem - tím vystrašeným i tím tanečně velmi zběhlým.

Na projektu s názvem Pojďme na tanec! autorsky spolupracují Tereza Ondrová, Helena Arenbergerová, Martin Talaga, Helena Araújo a Halka Třešňáková.