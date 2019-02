Český největší znalec etikety Ladislav Špaček během dvou hodin řekne to nejdůležitější z etikety. Dozvíte se, co je to dress code, jaký oblek se hodí ve dne a jaký večer, jak se vzájemně představujeme a kdo komu podává ruku. Zjistíte, že etiketa nesvazuje, ale zbavuje nejistoty a navíc se budete dobře bavit. Kurz etikety se bude konat v sále hradeckého Adalbertina od 18 hodin.