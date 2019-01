Skvělá akce, kde si můžete hry a hračky před nákupem vyzkoušet, nasbíráte inspiraci, okouknete nové trendy ve světě her. Tvoření, hraní, zábava pro malé i velké. Hradecké deskohraní a hračkohraní. Udělejte radost dětem a pořiďte zábavnou hru na dlouhé letní dny. Kdo si hraje, nezlobí. Pátý ročník Festivalu her a hraček pro malé i velké se uskuteční ve dnech 15.-16. června v kulturním domě Střelnice, a to od 13 do 18 hodin.