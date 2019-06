Festival tetování - Tattoo Event 2019

Přijměte pozvání na tradiční festival tetování který se bude konat v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, za účasti více než 30 českých i zahraničních tatérů, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Takovou podívanou můžete vidět v našem kraji jen jednou za rok ! a nejen to... Budete mít možnost shlédnout vše, co se týká trvalého tetování. Airbrush dočasné Tattoo a Face Painting nejen pro děti. Módní přehlídky Pin Up/Rockabilly. Barber Shop, pletení francouzských copů a Hair Stylistka i pro dámy. Prodejní stánky značkového oblečení, šperků a doplňků. Prodej veškerých potřeb pro tatéry kde vám i odborně poradí. Občerstvení a nápoje na barech a restauraci Aldis kde najdete i venkovní posezení. http://www.facebook.com/events/715362188816231/ http://www.tattooevent.cz