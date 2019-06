Konec června v klubu Továrna na Slezském předměstí bude plný hudby. Do Hradce zamíří Francesco The Beaver, Iggy Mayerov a Froples, což jsou tři skvělé indie kapely a Továrnu zahalí do riffů špinavých garážových kytar a dokonalé atmosféry. Jako speciální host se pro tenhle večer připojí Švýcarská kapela Barbie Sailers. Koncerty začnou od 19 hodin.