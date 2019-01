Frankenstein - divadlo v kině BioCentrál

Napínavá inscenace National Theatre se stala senzací nejdříve v Londýně a poté díky NT Live i po světě, kde ji v kinech vidělo skoro půl milionu diváků. Přenos byl natočen v březnu 2011. V režii oscarového Dannyho Boylea, role Viktora Frankensteina a jeho Stvoření pravidelně alternovali Benedict Cumberbatch a Jonny Lee Miller. Oba za to získali cenu Olivier. V přenosu bude Frankenstein ztvárněn Jonny Lee Millerem a Stvoření Benedictem Cumberbatchem. Frankensteinovo zmatené a zpočátku dětsky nevinné stvoření, jehož odporného zjevu se vlastní stvořitel zalekl, je vrženo do nepřátelského světa. Všude se setkává s krutostí, z níž čím dál zoufalejší a pomstychtivější bytost hodlá obvinit svého tvůrce. Jakmile ho najde. Zodpovědnost vědy, rodičovské zanedbání, kognitivní vývoj a povaha dobra a zla – to vše obsahuje tento vzrušující a hluboce znepokojivý klasický příběh. Promítat se bude od 20:30 hodin.