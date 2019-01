Legendární Glenn Miller Orchestra se opět vrací do České republiky. Během ledna vystoupí v celkem devíti českých a moravských městech s programem "Jukebox Saturday Night“, se kterým vyprodal předchozí turné. Vystoupení nese název známé písně nahrané ve 40. letech Glennem Millerem a ta rozhodně nebude jediným evergreenem, který na koncertech zazní. Světoznámý swingový orchestr pod vedením Wila Saldena přijede zahřát české publikum svou jedinečnou show. Uskupení je v České republice velmi populární. Hity jako Moonlight Serenade či In the Mood si chodí poslechnout stovky lidí a vystoupení bývají často rychle vyprodána. „Jsou to opravdoví mistři! Každý koncert Glenn Miller Orchestra je vždy večerem swingu a elegance,“ zhodnotil jazzový klavírista a skladatel Petr Beneš. V Hradci Králové vystoupí ve středu od 19 hodin v kongresovém centru Aldis.