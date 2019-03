V sobotu se Hudební scéna BB69 vrátí s kapelou The Golden Sixties do hippies éry. Těšit se můžete na skvělou hudbu 60. let, dobové drinky a soutěž o nejlepší kostým. Od 18 hodin ochuhtnávka speciálního drinku, v 19:30 hodin zahrají The Golden Sixties a od 22:30 hodin bude afterparty.