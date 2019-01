Horizons JunkShop-Party

Ahoj!

Zveme Vás na Horizons Party !!!!

Tentokrát v ražení death-metalcore/core.

Akce se bude konat 10.3.2018 a kde jinde než v super prostředí Klubu č.p.4., kde se vám představí dvě našlapaný kapely.

První je Stay Down, tahle partička ze Znojma hrající od června 2017 mající za sebou první EP My Way a následně vydání klipu k songu My Way .

Můžete se těšit na pořádný metalcore, co vás nenechá v klidu ani minutu .

http://bandzone.cz/staydown?at=info



Druhá kapela, tentokrát z Poličky, jsou Extinction. p

Pěti-členná banda hrající už od roku 2006, která vydala dvě EP :Rituální vraždy pro starobylé bohy a Didaktik metal.

Extinction prošlo za těch mnoho let hraní a koncertů i těžkými časy,jak už to bývá , hlavní je, že je stále tu a 10.3.2018 si rozpustťe vlas, namasírujte krk a na vlastní kůži zažíjte death-metalcore v podání Extinction.

http://bandzone.cz/extinction?at=info



No myslím, že se máme na co těšit :)

Akce začne cca kolem 18:00 a vstupné bude 80kč

Pro ty co dorazí hladoví, připravujeme malé občerstvení za drobný peníz .

Horizons JunkShop bude samozřejmě na místě, takže pořídit si nové triko nášivku či jinou drobnost nebude problém :)