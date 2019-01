Hradecké entrée k tanci v Draku

Festival taneční a pohybové tvorby s názvem Entrée k tanci zavítá do hradeckého divadla DRAK. Ve čtvrtek v 19 hodin Taneční divadlo Honzy Pokusila představí hru pro děti Kráska a zvíře. Klasický příběh o romantické lásce ožívá v popleteném vyprávění dvou pouličních kejklířů. Do jejich neustálého popichování zasáhne vyšší moc a oni se na chvíli stávají hrdiny svého příběhu. Potřeštěná groteska se tak mění v romantickou pohádku plnou tajemna, zamilovaných melodií a Hrubínových veršů. Hudební doprovod Jitka Jägrová, režie Miroslav Zavičár. Festival, který je součástí akce Tanec Praha 2018, startuje ve středu a trvá až do čtvrtka.