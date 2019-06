II. ročník Půtových zámeckých slavností v zámeckém parku Kvasiny

Srdečně si tímto dovolujeme všechny zájemce o historii, ať již z řad šermířů, či diváků, pozvat na již druhý ročník této akce. Co nás čeká? Bude to historický průvod obcí, šermířský turnaj a bitva. Součástí akce bude nejenom bitva, ale také vystoupení tanečního souboru Sahar a jejich krásné orientální tanečnice, ukázku sokolnictví, Vystoupení fríských koní od manželů Novotných, kapely Metanoon, středověká hudba v podání Bohemian Bards a ohnivá show od Novus Origo, dobové tržiště, atrakce pro děti a mnoho stánků s občerstvením. Budeme se na Vás všechny těšit v létě ve Kvasinách Prosíme o sdílení a pozvěte své přátele ;-) PROGRAM AKCE 11:00-11:10 Slavnostní zahájení akce spolu se starosty města Solnice a obce Kvasiny a majitelkou zámku. 11:10-12:00 Historický průvod městem Solnicí a obcí Kvasiny 12:30-13:30 Koncert kapely Bohemian Bards 13:40-13:50 Vystoupení fríských koní od manželů Novotných 14:00-15:00 Rytířský turnaj o ceny, Lehkooděnci a těžkooděnci 15:30-16:30 Historická bitva 16:30-17:00 Volné boje, kruh zrady, kruh cti, boj o vlajku a o mosty 17:10-17:40 Taneční skupina Sahar 18:00-19:00 Koncert kapely Bohemian Bards 19:10-19:20 Vystoupení fríských koní od manželů Novotných 19:20-19:40 Vystoupení skupiny Fratres in Armis 20:00-22:00 Koncert kapely Metanoon 22:00-22:45 Večerní vystoupeni fríských koni od manželů Novotných a ohňová show v podání skupiny Novus Origo.