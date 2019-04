Island nalehko

"Rozhodnutí odjet sama na Island padlo během 3 minut a během 3 hodin byla zhruba naplánována měsíční cesta, při které jsem oslavila své 30. narozeniny. Odjížděla jsem, ale s velkým respektem, pokorou a téměř žádným očekáváním. Jediné, co jsem věděla, bylo, že to bude jeden z těch nejlepších tripů, a to taky byl. Celý měsíc jsem spala jen pod plachtou, objela celý ostrov stopem, ušla spoustu kilometrů přes hory i řeky, kde jsem nepotkala několik dnů živáčka, ale také jsem uzavřela nejedno přátelství, která mi mnohdy pomohla v rozhodnutí, kam se moje kroky budou ubírat dál. " Říká Michaela Hrdá a zve na přednášku o své cestě Islandem do Studijní a vědecké knihovny od 17 hodin.