Jadranské rybí slavnosti neboli seafood a prosecco

Jadranská seafood show pokračuje další zastávkou, Hradcem Králové. Jde o partu Chorvatů žijících v Praze, rozdávají radost tím nejlepším způsobem, skvělým jídlem. Grilují ryby a plody moře na dřevěném uhlí, jak se říká "na žaru". A jde jim to pěkně od ruky, aspoň to říkají ohlasy zákazníků. Můžete se těšit na rapsodii chutí z Jadranu, od předkrmů (rybích pomazánek, tataráku a salátů) přes bouillabaisse a pečenou chobotnici "pod pekou", po grilované kalamáry, krevety, chobotnici, pražmy a vlky, tuňáka nebo sardinky. Ale Jadran není jen Chorvatsko, je to i Itálie a její báječné prosecco, které se k seafood-u dokonale hodí. Kulinářský festival se bude konat v Šimkových sadech u kavárny Rotunda od 11:30 hodin.