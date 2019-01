Jan Školník v Café Náplavka

Do projektu Brain&Breakfast v kavárně a music baru NãPLAVKA se jako účinkující tentokrát zapojil podnikatel a filantrop Jan Školník. Svoji životní cestu posluchačům představí v přednášce s názvem Příběh podivína. Jan Školník pochází z Prahy, do východních Čech se přestěhoval, aby v Broumově vedl menší rodinnou firmu a pomohl založit neziskovou organizaci, která oživuje rozsáhlý komplex národní kulturní památky broumovského kláštera. Setkání s Janem Školníkem, které zaštítilo Technologické centrum Hradec Králové, začne v pátek 24. srpna v 8.30 hodin. Host pohovoří mimo jiné o tom, co jsou podle jeho zkušeností atributy úspěšné práce ve veřejném prostoru, jak vnímá současnou situaci ve společnosti nebo jakou budoucnost může mít venkovský prostor v současném světě.