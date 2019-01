Jiří Vít - Podmanivá příroda

V Knihovně města máte možnost do konce měsíce zhlédnout výstavu fotografií. Nevšední pohled na přírodu nabízí fotografie Jiřího Víta. Ať už se jedná o jeho oblíbenou makrofotografii, nebo o zdánlivě tradiční záběry přírody, dokáže se dívat kolem sebe pozorně a hlavně - dokáže v pravou chvíli zmáčknout spoušť fotoaparátu. Můžete tedy alespoň na chvíli díky jeho fotografiím hledět na svět jeho očima a vidět to, co bychom možná sami minuli, i kdybychom byli ve stejné chvíli na stejném místě.