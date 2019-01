Všichni milovníci jógy si můžou přijít zacvičit každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin do Knihovny města Hradce Králové na pokračování úspěšného letního kurzu jógy na střeše knihovny s lektorkou Milenou Šalomounovou. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. Účastníci potřebují jen karimatky a pohodné oblečení. V případě nepřízně počasí se lekce přesune do náhradních prostor. Kurz potrvá až do konce srpna.