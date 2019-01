Kdo dá více republice: Hradec, nebo Pardubice?

Hradec Králové a Pardubice, dva odvěcí rivalové na východě Čech. Jak to s jejich soubojem v dějinách (a zejména v 19. a 20. století) vlastně bylo? O co se vlastně v minulosti tato dvě města přela? Ve které době byla pardubicko-hradecká rivalita nejvypjatější a proč? Co na to největší východočeské město Chrudim? A co Jičínští a Mladoboleslavští, fandili Hradci? Jak rivalitu prožíval František Ulrich? Změnil něco na poměru sil tzv. Velký Hradec Králové, vyhlášený v době Protektorátu nebo Východočeský kraj z let 1960–1990? Přednáška Petra Grulicha nabídne zcela nezaujatý pohled historika, který je doma stejně tak v Hradci jako v Pardubicích, na východočeský městský regionalismus v kontextu celostátního vývoje. Beseda proběhne v Knihovně města Hradce Králové od 17 hodin.