Kino naslepo v Bio Centralu

Všichni milovníci překvapení mohou 15. srpna vyrazit do Bio Centralu, tentokrát „naslepo.“ Diváci nebudou mít do poslední chvíle jistotu, jaký snímek pro ně dramaturgové přichystali, jistí si však mohou být tím, že zaplatí přesně takovou částku, jakou sami uznají za vhodnou. Předem totiž nic nekupují a po projekci pak dostanou možnost ocenit čerstvě nabytý zážitek podle sebe. Pokud navíc příchozí zjistí, že film už viděli, jako satisfakci získají pivo zdarma. Vyrazit do kina na film, který si vyberete je zábava, vyrazit do kina na tajemný film je ještě zajímavější. Netradiční promítání začíná v o půl deváté večer.