Kino: Příběh cesty kolem světa

Autorský dokument německého páru ukazuje, jak může vypadat cestování přes celou zeměkouli jenom prostřednictvím stopování. Tři a půl roku trvající dobrodružství v podání dvou charismatických dobrodruhů. Gwen a Patrick společně nastopovali přes padesát tisíc kilometrů. „Chtěli jsme jet co nejvíc na východ, abychom se domů vrátili ze západu.“ Z auta do auta nasedali s ruční kamerou a vše pečlivě zaznamenávali. Jejich film tak nabízí nestylizovaný a intimní vhled do rozličných kultur tak, jak se jim otevíraly v doprovodu místních obyvatel, než oba zase vyrazili na cestu. Dobrodružná výprava z Německa přes celý svět a zase zpátky bez jediného nasednutí do letadla, pouze se zdviženým palcem nebo využitím lodní dopravy, ze které se dvojice vrací domů jako rodina. Neobvyklý snímek můžete vidět na plátně hradeckého kina Centrál od 18 hodin.