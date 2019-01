Koncert Dua Jamaha

Pro milovníky tradičních lidovek se chystá vystoupení populární kapely a hvězdy TV Šlágr – slovenského Dua Jamaha. Hudební skupina Duo Jamaha působí na scéně již 19 let. V současném složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci působí už 12 let. Výběr písní této hudební skupiny je multižánrový, pro všechny věkové kategorie a je zárukou skvělé zábavy. Repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. Sami Kotvanovci říkají: "Přijedeme zahrát všude tam, kde potřebují hudbu a zábavu..." a tak přijíždějí i do Jiráskova divadla v Novém Bydžově.