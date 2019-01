Koncert metalových Ingested

Pro příznivce tvrdší muziky se chystá koncert v Country Clubu Lucie. Králové brutal death metalu obohaceného slamem, britští hudebníci z Ingested, jedné ze suverénně největších extrémně metalových kapel, které se tu kdy ukázaly, přijedou do Hradce Králové. Další kapelou, která vystoupí, je Anime Torment, velmi aktivní death metalová kapela, která za svou existenci odehrála už přes čtyři stovky koncertů v tuzemsku i v zahraničí. Neméně zajímavou kapelou, jež také přijala pozvání, je We All Gonna Die, která tíhne k death-core a občasným atmosférickým pasážím. Fanoušci se tedy můžou těšit na dynamickou jízdu plnou hudebních zvratů, která nenechá posluchače odpočinout. Posledním vystupujícím je kapela Prolapsed, relativně nová brutal deathmetalová skupina, v níž se sešlo několik zkušených hudebníků. Jejich hudba i texty jsou nekompromisní tak, že už místy hraničí s přísným gore. Akce začíná v 17.30 a vstupenky lze zakoupit v předprodeji nebo až na místě.