Koncert Reinis Young v café Na kole

Lotyšský písničkář a cestovatel Reinis Young se vrací do café Na kole. Poslechněte si jeho krásné písničky a neotřelé pojetí hry na kytaru. Reinis Young je kytarista, který je pořád na cestách. Pochází z Rigy, ale do café Na kole přiletí z Nového Zélandu. Cestuje po celé Evropě a dalších částech světa, aby se podělil o svoje skladby a také o svůj osobitý hráčský styl. Reinis začínal jako pouliční muzikant, ale v poslední době čím dál více vystupuje i na klasických koncertech. Jeho hra na kytaru je nekonvenční - často používá různé ťukání, klepání a další perkusivní postupy. Na kontě už má 4 alba. Přijďte si do komorního prostoru café Na kole poslechnout autorské skladby tohoto muzikanta a světoběžníka od 19 hodin.