Koncert skupiny Neřež

Skupina Neřež je stálicí folkových i rockových festivalů a každý rok absolvuje okolo 100 koncertů jak po Čechách tak na Slovensku. Zároveň již mnoho let na koncertních turné pravidelně doprovází nestárnoucí hvězdu české populární hudby Marii Rottrovou. Rok 2018 byl pro skupinu Neřež opravdu výjimečný. V tomto roce kapela oslavila 20. výročí své existence na české folkrockové scéně a její hlavní protagonisté, hudební tandem Vít Sázavský spolu se Zdeněkem Vřešťálem i 40 let společné hudební kariéry. Přijďte si užít hudební zážitek do hradeckého divadla Drak od 19 hodin.