Koncert TiNG na Náplavce

Nejúspěšnější dramaturgické překvapení festivalu Na jednom břehu v roce 2016. TiNG předloni málem zbourali druhou stage a jejich hudební hodnota se stále zvedá. Přijďte na skvělý hudebně-taneční, jamajkou nasáklý, klubový koncert na Náplavce. TiNG je osmi-členná mezinárodní banda z Prahy, která kombinuje mnoho stylů. Jejich hudba čerpá ze zdrojů jako je ska, rock, reggae, drum´n´bass, dancehall, swing, a hip hop. Smícháním všeho dohromady si kapela vytvořila vlastní styl, kterému sami říkají "Praggamuffin". Frontmanem kapely je zpěvák a multi-instrumentalista MC Turner z USA, který po několika letech strávených na cestách po světě zakotvil v České Republice. Společně s jeho bratrem Millerem a bubeníkem Omarem z Mexika oří zbytek kapely čeští muzikanti. V roce 2013 kapela vydala své debutové CD "Man vs Wild", které bylo pokřtěno na společném koncertu s americkou legendou ska The Toasters. Za toto album získali cenu Anděl v žánru Ska & Reggae. V roce 2015 vydává kapela své druhé CD Born For a Storm, které se také setkalo s pozitivním ohlasem, když znovu získalo nominaci na žánrovou cenu Anděl. Repertoár kapely tvoří vlastní skladby s anglickými texty s politicko-společenskou tématikou. Kapela si za dobu své působnosti zahrála na jednom pódiu společně se jmény jako: Irie Révoltés, The Toasters, Big Mandrake, nebo Sto zvířat. V roce 2017 vydává TiNG třetí CD Alter Ego, kde se reggae kořeny protínají se swingem a balkánem.