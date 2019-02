V pátek večer můžete zajít na koncert do hradeckého Klubu č.p. 4 na Velkém náměstí na koncert kapely Little Company. Little Company je jazzová a funková kapela z Hradce Králové. Velkou část repertoáru zahrnuje jejich vlastní tvorbu, ovšem nedílnou součástí jsou i skladby od Herbieho Hancocka, Marcuse Millera, Milese Davise, Milana Svobody a dalších.