Koncert: Václav Koubek

Písničkář Václav Koubek hraje vlastní písně na tahací harmoniku. Prožívá své poetické příběhy a kdo ho nezná, má pocit, že je to bytost z jiné planety. Někdy při hře klečí, aby lépe vyjádřil své niterné prožitky. Podle Marka Ebena je Václav tatarský biftek české hudební scény. Poctivé hovězí, někdy až krvavé bez příloh, omáček. a bez příkras. Nežije lehce za žádného režimu. Jednoduše řečeno není „user friendly“, neboli uživatelsky přátelský pro hlavní média a velká publika. Písně, filmy či povídky z Koubkovy dílny prozrazují, že do klubů zavítá přírodně lyrický, chlapsky melancholický, plebejsky kritický, živelně vtipný a především velmi citlivý pozorovatel labyrintu světa i (ráje) srdce. Podobně o něm mluví Vít Kouřil. Václav založil Vesnický klub v Jižních Čechách, kde se celé léto hraje poctivá muzika, kde se dá spát, žít a najít nové přátelé. Na koncert, který nebude nudit můžete zajít do hradeckého klubu AC od 20 hodin.