Královéhradecká muzejní noc v Labyrintu divadla Drak

Muzejní noc 2019 v Labyrintu Divadla Drak bude nocí múz. I v tomto roce Labyrint Divadla Drak otevře své prostory všem zájemcům. Celá budova Labyrintu bude v tuto jedinou noc plná divadelních múz, které se stanou průvodkyněmi na neobvyklé interaktivní procházce věnované stavbě divadelního představeni. Při ní si mohou malí i velcí návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet, jak se dělá divadlo a jaké to jsou ty správné ingredience, které takové představení tvoří. Kromě tohoto programu se můžete těšit na divadelní představení a komentované prohlídky aktuálních výstav, „A co potom, Slone?“ autorky dětských knih Daisy Mrázkové a výstavy „Nonperfektně vod Matasa“ věnované dlouholetému scénografovi Divadla Drak Petru Matáskovi. Zároveň můžete navštívit i Dračí divadelní laboratoř. Vstup na noc plnou divadelních múz je volný a akce proběhne v pátek od 18.00 do 24.00 hodin v Labyrintu Divadla Drak.