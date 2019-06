Muzikant Jack Malik je v podstatě lůzr. Ale když se probudí a zjistí, že nikdo si nevzpomíná na Beatles, tahá hity z rukávu. Má vše, co chce, skoro. Protože Beatles složili přece i All You Need Is Love. Film od režiséra Danny Boyle a scenárista Richard Curtis , to je zaručená romantická a hudební komedie. Zajít na ni můžete do letního kina Širák v Hradci Králové od 21 hodin.