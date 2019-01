Obrazy, grafiky a plastiky si můžou až do 1. září prohlédnout návštěvníci hradecké galerii Koruna. K vidění jsou zde díla Adlofa Borna, Jiřího Anderleho, Tomáš Hřivnáče, Ivy Hüttnerové a dalších umělců. Ve všední dny můžou zájemci na výstavu dorazit od deseti do jedné nebo od dvou do šesti, v sobotu je galerie otevřená od 11 do 16 hodin. Expozici doplní ukázky kamínků malovaných známými osobnostmi pro benefiční aukci.