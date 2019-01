Letošní jazzový festival zve hlavně na bigbandy

Hradec Králové – Již za několik dní ožije krajská metropole hudebním festivalem Jazz Goes to Town. 24. ročník mezinárodního jazzového festivalu se uskuteční od 9. do 13. října. Nabídne vystoupení více než dvaceti umělců a uskupení nejen z České republiky, ale i z celého světa.

Hlavním lákadlem letošního ročníku jsou koncerty hned několika bigbandů, přičemž ty úplně největší hvězdy vystoupí již tradičně v pátek a v sobotu. Předposlední den programu ozdobí vynikající švýcarské klavírní trio VEIN ve společném vystoupení s jedním z nejlepších skandinávských jazzových bigbandů Norrbotten Big Band. Poslední festivalový den se pak návštěvníci mohou těšit zejména na jedenáctičlenný bigband Spinifex Maximus, který vznikl exkluzivně pro letošní jazzový festival a spojuje vynikající muzikanty šesti různých národností. Oba zlaté hřeby letošního ročníku vystoupí na pódiu pro velká hudební tělesa v kině Bio Central.

Již tradičně ale bude v průběhu týdne znít jazz na mnoha místech po celém Hradci Králové. Další koncerty se uskuteční v divadle DRAK, studiu Beseda, kavárně Kraft či restauraci Černý Kůň. „Nově si letos vyzkoušíme také open air koncert před budovou hlavního nádraží, která je pro Hradec typická. Naším cílem je festival otevřít široké veřejnosti a trochu zbourat hranice mezi hlavním programem a off programem,“ uvedla ředitelka festivalu Barbora Holanová.

V plejádě zahraničních seskupení se jistě neztratí ani zástupci české hudební scény. Jeden z vrcholů programu totiž obstará pražská rocková skupina Strom stínu, která pro festival spojí síly se čtrnáctičlenným jazzovým bigbandem Bucinatores Orchestra. Díky spolupráci českých a zahraničních hudebníků pak vznikl speciálně pro Jazz Goes to Town česko-polský sextet trumpetistky a skladatelky Štěpánky Balcarové a charismatické polské zpěvačky Małgorzaty Hutek. Na festivalu vystoupí s projektem zhudebněných básní známého polského básníka Juliana Tuwima. Vůbec poprvé se v České republice představí také mezinárodní kvartet amerického trumpetisty Natea Wooleyho složený z umělců z Dánska, Německa a Slovinska. Zvláštními hosty letošního ročníku budou polští Weezdob Collective, jejichž koncert se na Jazz Goes to Town uskuteční díky spolupráci s festivalem Jazz nad Odrą, kde tento mladý kvintet z Poznaně vyhrál festivalovou soutěž. „Věřím, že program je dobře vyvážený. Tedy, že tam jsou jak věci určené náročnějším posluchačům, tak i věci s potenciálem oslovit širší vrstvy,“ uvedl k programu dramaturg festivalu Zdeněk Závodný.

Vstupenky na jednotlivé koncerty i permanentky na páteční a sobotní program jsou již v prodeji v prodejní síti Ticketstream. Kompletní program a další informace naleznete na webu festivalu www.jgtt.cz.