Martinské trhy

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za podpory Statutárního města Hradec Králové přichází již podvanácté s tradičním předvánočním jarmarkem lidových řemesel – Martinskými trhy. Do Hradce se tak v sobotu 10. listopadu sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek celé naší krásné vlasti, aby ve všech prostorách Adalbertina a přilehlého parkoviště od 9 do 16 hodin předvedli výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel včetně vánočního zvykosloví. A výběr tu bude vskutku bohatý, neboť se již nyní přihlásilo na sto prodejců z Čech i Moravy. Co všechno na trzích uvidíte? Keramiku užitkovou i dekorativní, vánoční ozdoby, prostírání a dekorace, malované sklo, výrobky ze dřeva, kůže, proutí, skla, kovu, včelího vosku a mnoho dalšího. Co můžete na trzích ochutnat? Sýry, tradiční lidové pečivo, placky, halušky, Krakonošovy dobroty, opékané selátko, slané i sladké ořechy a mandle, martinské rohlíky, ovocné a svařené víno a spoustu dalších dobrot. Ale ani to není ještě všechno. Na Dni otevřených dveří Spolku lidové tvorby, který bude mít prostor v Bílém salonu Adalbertina, se budou děti i dospělí moci naučit vyrábět vánoční ozdoby z papíru a dalších materiálů. Přijďte se podívat, bude to jistě příjemně strávený čas.