Miloš Dvořáček - koncert

Oslavte 15. narozeniny Dobrého divadla koncertem Miloše Dvořáčka, který bude na nové scéně v Pivovaru Beránek ve Stěžerách. Kdo zná Wabiho Daňka nebo Pavla Dobeše, tak viděl po boku těchto písničkářů tančícího kytaristu Miloše Dvořáčka. Nyní vystupuje sólově například s Lídou Helligerovou. Miloš dokáže jednoduchý motiv lidové písně zahrát jako desetičlenný orchestr. Jednou ve stylu blues, potom regtime, plynule přejde do rocku nebo píseň uzavře jako klasickou skladbu přímo od Bacha. Miloš Dvořáček při hraní tančí, podle toho, jak ho vede jeho poetická duše a přirozený projev. Texty písní, většinou od Jiřího moravského Brabce opatřuje svou hudbou. Některé písně se hrají u ohňů, aniž by trampové věděli, že Dezertéra nebo Ovčácké milování zhudebnil Miloš. Jeho výukou prošli mnozí učitelé hudby. Sám nyní učí na ZUŠ v Jaroměři, kde sdružil své žáky do kytarového orchestru. Kdo má rád mistrovskou a spontánní hru na kytaru, ten si přijde na své. Na koncertě v Pivovaře Beránek vystoupí se svou první ženou Lídou Helligerovou. Koncert začne v 19 hodin.