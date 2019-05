Fascinující putování po mistrovských dílech Claudea Moneta přináší snímek Monetovy lekníny - magie vody a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů leknínů? Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies. Na snímek můžete zajít do hradeckého kina Centrál v úterý od 10 hodiny.