Mrtví neumírají

Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson (Bill Murray) netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu, protože nudit se člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega Peterson (Adam Driver) naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému vyšetřování jednou dostane. Zasloužil by si to, protože jako první vytuší, že ty dvě ošklivě zavražděné dámy z místního bistra mají na svědomí zombie. Jindy by se mu zkušenější kolega vysmál, ale dnes ne. V městečku se totiž odehrává mnohem víc podivností, například slunce nezapadá, kdy by normálně mělo. A když na městečko konečně padne noc, z předtuchy se stane jistota. Nejrušnějším místem Centerville se v tu chvíli stává hřbitov, jehož obyvatelé právě procitli a dostali chuť na čerstvé maso. A muži zákona tuší, že dneska je čeká přesčas. Na snímek můžete zajít do hradeckého kina Centrál od 20:30 hodin.